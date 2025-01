Un nuovo strumento per l'Urologia: la donazione da oltre 5mila euro

Reggio Emilia, 20 gennaio 2025 – L’associazione Apro ets di Reggio Emilia ha donato alla Struttura semplice dipartimentale di Urologia dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti un modernissimo resettore bipolare Olympus. Lo strumento, del valore di oltre 5mila euro, dota il reparto dell’ospedale montano di un’attrezzatura estremamente all’avanguardia per eseguire interventi chirurgici di resezione e vaporizzazione endoscopica delle basse vie urinarie (vescica e prostata).

“In particolare il nuovo apparecchio a disposizione migliora ulteriormente l’accuratezza e l’efficacia negli interventi oncologici sulla vescica e ottimizza le performance nelle resezioni della prostata, riducendo al minimo i rischi di sanguinamento – spiega l’Ausl-Irccs di Reggio Emilia –. È inoltre ausilio indispensabile per aumentare la sicurezza nel trattamento di pazienti con aritmie cardiache portatori di pacemaker, permettendo così di estendere e completare la già vasta gamma di indicazioni per trattamenti endoscopici a bassa invasività eseguibili nell’ospedale, a vantaggio di tutti gli abitanti della provincia che potranno usufruirne”. “Ringraziamo di cuore Apro – ha aggiunto il dottor Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – che ancora una volta ha risposto con generosità alle richieste dei professionisti, con l’obiettivo di dare risposte sempre più qualificate ai pazienti, dimostrandosi attenta alle istanze dell’intero territorio provinciale”.

L'attrezzatura per eseguire interventi chirurgici di resezione e vaporizzazione endoscopica delle basse vie urinarie (vescica e prostata)

Cos’è Apro ets

Apro ets, associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente e progetti di radioterapia oncologica, è nata nel 1984 per volontà di medici e cittadini reggiani. L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in particolare a tre reparti: gastroenterologia ed endoscopia digestiva; medicina gastroenterologica; radioterapia oncologica. Nel corso degli anni, grazie al sostegno di cittadini e aziende, Apro ha raccolto e donato oltre 7 milioni di euro. “La nostra associazione – spiegano i promotori – non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. Siamo impegnati quotidianamente per dare un sostegno alla sanità pubblica reggiana: ovvero, per garantire a tutti i cittadini cure migliori e strumenti di diagnosi più avanzati ed efficienti. Questo è possibile grazie ai medici, agli amici, ai cittadini e alle aziende che ci aiutano. È ciò che intendiamo quando parliamo di una comunità in salute: una rete di persone che lavora per il benessere di tutti”.