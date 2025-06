Urp ‘blindato’, l’allarme dei civici: "Serve un’attività di vigilanza"

"Un giorno di ordinaria follia". Così inizia l’affondo di Giovanni Tarquini (Lista Civica per Reggio) e Giovanni Migale (Reggio Civica) contro la decisione del Comune di ’blindare’ l’Urp, accessibile d’estate solo su appuntamento dopo i momenti di alta tensione di tre giorni fa, quando un uomo in stato di alterazione ha terrorizzato le dipendenti dell’uffico.

"Il brutto film andato in scena ha avuto un sequel nello stesso ufficio. Sì, perché, una volta intervenuta la Polizia Municipale e un’autoambulanza con la quale l’esagitato è stato verosimilmente accompagnato in ospedale, il giovane si è ripresentato all’Urp, ancora in forte stato di alterazione, ancora una volta minacciando e urlando contro i dipendenti dell’Ufficio – spiegano i due esponenti civici –. I carabinieri, sopraggiunti nel giro di pochi minuti, hanno scongiurato il peggio. I consiglieri della Lista Civica Tarquini hanno presentato un Ordine del giorno urgente per il Consiglio Comunale di lunedì (domani, ndr), con il quale chiedono di attivare immediatamente un servizio di vigilanza presso l’ufficio Urp e una interrogazione altrettanto urgente per sapere come sia possibile che una persona con comportamenti di tale aggressività sia potuto tornare presso l’ufficio dal quale solo poche ore prima era stata allontanata dalla Polizia Locale".

"Purtroppo – continuano Tarquini e Migale –, a Reggio assistiamo quotidianamente a follie come queste e, in diversi casi, si deve solo alla fortuna che si verifichino danni peggiori. Sono solo di pochi giorni fa gli episodi di Piazza Fontanesi e così tanti altri che l’elenco diventerebbe insopportabile. Da parte nostra auspichiamo che questa ’serie horror’ non diventi una rubrica quotidiana delle follie cui siamo costretti ad assistere nel nostro martoriato Comune. Ora, chiediamo che si faccia chiarezza sull’accaduto, che si istituisca un serio servizio di vigilanza rigoroso e che episodi come questo, se malauguratamente dovessero ripetersi, siano trattati con più attenzione e severità. Questa vicenda – vanno avanti – è l’ennesima dimostrazione della grave condizione di insicurezza e degrado in cui versa la città, ormai invasa da persone disagiate e disperate sulle quali non c’è un serio ed efficace sistema di controllo. La politica dell’accoglienza ha fallito laddove non è stata in grado di garantire a tutti, chi è già qui da sempre e chi arriva da fuori, una condizione di vita serena e rispettosa delle regole di civile convivenza".