Urp, vigilanza fissa bocciata in consiglio

No alla vigilanza fissa nell’Urp del Comune di Reggio Emilia, negli orari di apertura del servizio. Per il sindaco Marco Massari, infatti, i rapporti tra costi e benefici "sono stati giudicati non ottimali".

Il primo cittadino è intervenuto in Consiglio nel dibattito sulla mozione presentata dalla lista Civica per Reggio, sulle misure di sicurezza adottate all’ufficio relazioni col pubblico, dove un giovane straniero esagitato ha minacciato i dipendenti alla fine dello scorso luglio, come anticipato dal Carlino (foto).

Massari, a questo proposito, informa che l’uomo è stato preso in carico dai servizi psichiatrici e, da allora, "non risulta aver dato altri problemi". Inoltre, aggiunge il sindaco, "abbiamo svolto dei corsi di formazione, in collaborazione con forze dell’ordine e le istituzioni sanitarie, per aiutare il nostro personale per la gestione di persone affette da problemi psichiatrici". Dal punto di vista delle dotazioni, oltre ai trasmettitori di allarme ’a collare’ (con un bottone da premere in caso di pericolo, ndr) di cui saranno dotati i dipendenti, "saranno ammodernate le porte di ingresso" e potenziata la videosorveglianza, ha aggiunto.

In ogni caso, sottolinea il sindaco, "la scelta dei ‘collari’ è stata fatta dal referente per la sicurezza del Comune che ha vagliato anche altre alternative e che merita rispetto. Non è stata una decisione improvvisata. Non penso ci siano ulteriori necessità, ma se la situazione dovesse cambiare siamo pronti a rivederla". La mozione dei civici è stata respinta dall’aula.