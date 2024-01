Urta l’auto del segretario Pd e fugge

Ha urtato un’auto in sosta mentre era in manovra. Poi si è allontanato senza lasciare alcun biglietto per poter essere contattato per avviare l’iter del risarcimento. Ma tutto risulta essere accaduto in un parcheggio in cui sono attive le telecamere di videosorveglianza. Il danneggiato, l’ex sindaco Massimo Gazza nonché attuale segretario provinciale del Pd, ha già lanciato l’appello sui social: "In una abile manovra – si rivolge all’automobilista autore dell’urto – hai danneggiato la mia macchina in un parcheggio nel centro di Boretto, che è sotto videosorveglianza. Puoi contattarmi per sistemare la situazione e la chiudiamo qui, altrimenti sono costretto a procedere con una denuncia alle autorità competenti. Tuttavia un minimo di senso civico avrebbe suggerito di… E che non si parli solo dell’inciviltà dei ragazzi…".