Urta pedone e fugge a Correggio, donna denunciata

Correggio (Reggio Emilia), 17 aprile 2023 – Ha urtato una pensionata a piedi, che attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali. Poi, però, la persona alla guida dell’auto non si è fermata a prestare soccorso. E’ accaduto in mattinata in via Circondaria a Correggio. In poche ore, grazie a videosorveglianza e soprattutto alle dichiarazioni raccolte tra i testimoni, gli agenti della polizia locale hanno identificato il presunto “pirata”.

Si tratta di una donna sessantenne, residente in zona, destinata a essere denunciata per omissione di soccorso. Per fortuna la pensionata ferita non risulta in pericolo di vita. E questo dovrebbe “alleggerire” l’entità dell’irregolarità commessa al volante. Sul posto, in via Circondaria, sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa, l’automedica, il personale della polizia locale della Pianura Reggiana. Dopo le prime cure la pensionata, di quasi 80 anni, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

Ora si sta cercando di accertare le motivazioni legate all'allontanamento della conducente dell'auto dopo l'incidente.