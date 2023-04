Urta una donna sulle strisce e fugge Scoperta e denunciata una 62enne

Una pensionata di quasi 80 anni è rimasta ferita, nella tarda mattinata di ieri, in un incidente in via Circondaria a Correggio. A piedi stava attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali, quando sarebbe stata urtata da una vettura, con il conducente che non si è fermato a prestare soccorso.

Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di una vettura di colore grigio, che ha proseguito la corsa. Sono arrivati subito il personale dell’autoinfermieristica dal vicino ospedale, oltre all’ambulanza della Croce rossa (nella foto i soccorsi all’anziana). Le condizioni della pensionata sono apparse rassicuranti, essendo cosciente pur se dolorante per la caduta. Dopo le prime cure è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

Sono intervenute le pattuglie della polizia locale della Pianura Reggiana per i rilievi, avviando gli accertamenti che, grazie alle telecamere della zona e alle testimonianze raccolte tra i passanti, hanno permesso già nel pomeriggio di individuare il presunto conducente "pirata": si tratta di una donna di 62 anni, residente in zona, che è stata denunciata per omissione di soccorso.