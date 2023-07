Urta una pensionata a Guastalla: le schiaccia un piede con l'auto

Una pensionata di 82 anni è rimasta ferita, ieri mattina in centro a Guastalla, dopo essere stata urtata da un’auto in transito in via Cisa (foto), che è passata con la ruota su un piede dell’anziana. Sono arrivati ambulanza e autoinfermieristica per le prime cure. Si è fermato sul posto l’uomo alla guida della Fiat Punto. La pensionata, dolorante ma cosciente, dopo le prime medicazioni è stata portata in ospedale, al vicino pronto soccorso. Sul posto anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi.