Urta un’auto in sosta e si ribalta sulla carreggiata. Pensionata ferita trasportata al Santa Maria

Ha urtato in auto una vettura in sosta sul ciglio della strada, per poi ribaltarsi sulla carreggiata. È accaduto poco dopo le 15 di ieri pomeriggio in via San Rocco Trignano, alle porte del centro storico di San Martino in Rio. Dopo l’urto la Fiat Panda, che era condotta da una pensionata settantenne abitante in paese, ha perso il controllo, per poi ribaltarsi, fermandosi con le ruote all’aria. La conducente inizialmente è rimasta bloccata nell’abitacolo della vettura, pur se cosciente. In pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori della Croce rossa di Correggio insieme al personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale San Sebastiano. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorsi sanitari ad estrarre in sicurezza la donna dall’abitacolo della Panda. Dopo le prime cure, la pensionata è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Nell’incidente non sembrano essere rimasti coinvolti in modo diretto altri veicoli a parte la vettura in sosta e quella ribaltata sulla strada. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.