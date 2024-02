Urtata da un veicolo mentre è in bici

Ha rischiato il peggio, l’altra sera verso le 18, una donna sessantenne, guastallese residente a Gualtieri, caduta in bici sull’argine del Po, alle porte del centro abitato gualtierese, dopo essere stata accidentalmente urtata dallo specchietto retrovisore di un’autovettura, una Toyota Yaris condotta da un cinquantenne della zona, tanto bastava per farle perdere l’equilibrio. Per fortuna nella caduta non è stata urtata da altri veicoli in transito, in un orario di punta, di intenso traffico. L’episodio si è verificato proprio mentre passava una pattuglia dei carabinieri di Gualtieri. Gli stessi militari hanno richiesto l’intervento dei soccorsi, per trasportare la ciclista in ospedale, con traumi per fortuna lievi. È stata portata al pronto soccorso per le medicazioni. Qualche disagio al traffico, regolato dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.