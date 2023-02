Urtata e gettata a terra da un’autovettura Gravi traumi per una 86enne soccorsa e trasportata all’ospedale Sant’Anna

Grave incidente ieri alle 9,30 in via Roma, all’altezza dei giardini pubblici: un’auto condotta da una donna, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, ha investito una signora anziana mentre, con una parente, stava attraversando la strada. La donna urtata dall’auto, 86 anni, abitante a Castelnovo Monti, è finita a terra riportando un serio trauma. Il 118 ha inviato sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde Castelnovese per il primo soccorso. Stabilizzate le condizioni, l’86enne è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti con un serio trauma riportato nella caduta. Non risultava essere in pericolo di vita. I rilievi sono al vaglio della Polizia locale.

s.b.