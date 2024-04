Urtato da un’auto, finisce in bici contro il guard rail. Ciclista di 51 anni in gravi condizioni a Parma

Ci sarebbe una sbandata in auto, sul cavalcavia che collega la Cispadana alla ex Statale 62, proprio al confine tra Codisotto di Luzzara e Suzzara, tra Emilia e Lombardia, alla base di un terribile scontro che ha provocato gravi traumi a un ciclista di 51 anni, M. M., originario del Luzzarese ma da tempo residente a Gonzaga di Mantova. Verso le 18.30 l’auto ha urtato la bici, diretta verso Suzzara, che è finita contro il guard rail per poi cadere al centro della carreggiata. La vettura invece ha proseguito la marcia per alcune centinaia di metri, fermandosi all’altezza della rotatoria sull’ex Statale della Cisa, alle porte di Codisotto. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, oltre all’elisoccorso di Parma. Il ciclista, rimasto cosciente durante i soccorsi, ha riportato un grave trauma cranico facciale e varie fratture agli arti inferiori. Caricato in elicottero e trasportato d’urgenza al Maggiore di Parma, ovviamente in "codice rosso". Fisicamente illesi i due ventenni, residenti a Luzzara, che erano sull’auto. La polizia locale della Bassa reggiana sta cercando di capire se la presunta sbandata dell’auto possa essere stata provocata da un malore improvviso o da una disattenzione del conducente. Pochi minuti prima, a Suzzara di Mantova, a pochi chilometri di distanza, un centauro di 49 anni, residente sempre nel Mantovano, ha perso la vita in una sbandata in moto. Per lui i soccorsi sono stati inutili.

a. le.