Urtato dall’auto, undicenne ferito in ospedale

Era a passeggio con la madre, non distante da casa, quando è stato urtato dallo specchietto esterno di un’Opel Astra in transito. Uno scontro che ha provocato la caduta del ragazzino, di 11 anni, sul ciglio della strada.

È accaduto l’altra sera verso le 20,30 in via Liuzzi, nelle campagne di Cadelbosco Sotto, tra l’ex Statale 63 e Villa Seta. È stata la madre a dare l’allarme ai soccorsi: non avendo un telefonino con sé, ha subito chiesto aiuto al titolare di un’azienda agricola, situata proprio di fronte al luogo dell’incidente.

La donna, infatti, in quel momento era rimasta sola col figlio, visto che il conducente dell’auto, un giovane veneto di 25 anni, si era allontanato momentaneamente: ma per fare inversione all’incrocio successivo per poi tornare sul posto.

Nel frattempo si sono mobilitati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Pubblica assistenza, dell’automedica di Reggio e dell’elisoccorso decollato da Parma e atterrato in un campo accanto a via Liuzzi. Inizialmente le condizioni dell’undicenne sembravano critiche, sotto choc. Poi, per fortuna, dopo le prime cure in ambulanza ha dato evidenti segni di ripresa. Mentre l’elisoccorso rientrava vuoto alla base, il ragazzino è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio per completare accertamenti e medicazioni. Non risulta essere in pericolo di vita.

"L’urto è stato violento – racconta il padre del ragazzino, di origine indiana – tanto che lo specchietto retrovisore si è staccato dall’auto. Subito si è pensato che il conducente fosse scappato, ma più avanti ha invertito la marcia ed è tornato indietro". All’arrivo sul posto dei carabinieri di Castelnovo Sotto, infatti, l’automobilista – che viaggiava con una ragazza ventenne – era sul luogo dell’incidente.

Antonio Lecci