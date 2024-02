Urtò 12enne in bici. Assolto pensionato

Lui, un uomo nato nel 1948, era al volante dell’auto quando si verificò un urto con un bambino in bicicletta in via Gorizia. Il 12enne che stava pedalando sulla pista ciclabile perse il controllo del mezzo a due ruote e invase la corsia dove si trovava l’automobilista. Vi fu un contatto tra il conducente e il minorenne, che rimase in piedi. L’automobilista scese, parlò un attimo col 12enne e, dopo aver constatato che sembrava non essersi fatto male, riprese la guida. Ma poi il ragazzino accusò dolore a un polso e, accompagnato dai genitori, andò al pronto soccorso, dove gli fu refertata la ferita. Intanto la polizia locale avviò le indagini su quell’incidente, avvenuto nell’autunno 2021: l’uomo di 73 anni fu identificato e per lui scattò la denuncia per omissione di soccorso. L’automobilista fu poi raggiunto da un decreto penale di condanna a cui fece opposizione. Nei giorni scorsi è stato processato in abbreviato davanti al giudice Andrea Rat. Il pm ha chiesto l’assoluzione. Così come l’avvocato Nicola Gualdi, che ha rimarcato la mancanza dell’elemento soggettivo del reato. In sostanza ha sostenuto che il suo assistito non si era reso conto di aver causato un danno fisico al bambino: dopo l’urto si era fermato, gli era apparso che lui stesse bene dato che non era neppure caduto, e poi è ripartito. Il giudice ha accolto la richiesta del pm e della difesa, assolvendo l’automobilista "perché il fatto non costituisce reato".

