Urto accidentale, due ciclisti feriti

Due ciclisti feriti, ieri mattina verso le 11 all’incrocio tra via San Biagio e via Carducci, a Castelnovo Sotto. Si è trattato di una caduta avvenuta in seguito a uno scontro.

Sul posto, pochi minuti dopo, sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza della Pubblica assistenza locale, con la centrale operativa del 118 che ha mobilitato anche l’automedica di Reggio. Dopo le prime cure, entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

Non risultano in pericolo di vita. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dai carabinieri.