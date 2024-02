Urto con un furgone: scooter vola nel canale

Schianto in via Gramsci, ieri pomeriggio a Reggio: attimi di paura per un ragazzo di 27 anni. Il giovane era alla guida di uno scooter. Poco dopo le 18.30, per cause ancora in corso di accertamento, c’è stato un urto con un furgone guidato da un uomo di 88 anni. Lo scooter è stato sbalzato via, fuori dalla carreggiata, ed è andato a finire dentro il canale di via Gramsci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato il giovane ad uscire dal canale.

In via Gramsci è subito arrivata anche la polizia municipale, per i rilievi del caso, oltre ai soccorsi con l’automedica. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio: è rimasto cosciente, ma le sue condizioni sono state ritenute serie, probabilmente anche considerando la dinamica dell’accaduto.