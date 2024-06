Urto fra due auto sull’Autosole. Arriva l’elisoccorso

Soccorsi mobilitati, poco prima delle 10 di ieri mattina, per un incidente stradale accaduto sulla corsia sud dell’Autosole, al km 147, in località Gazzata di San Martino in Rio. Sono stati mobilitati ambulanza e autoinfermieristica da Reggio, oltre all’elisoccorso decollato da Parma. Due le vetture coinvolte, probabilmente dopo un urto accidentale. Una delle auto è finita fuori strada, accanto alla corsia di emergenza, mentre un secondo veicolo si è fermato di fianco, nell’erba. Sul posto è atterrato il personale dell’elisoccorso. Per fortuna, grazie anche all’uso corretto delle cinture di sicurezza e in assenza di ribaltamento delle vetture, non si registrano conseguenze per le persone. È stata visitata una donna, con alcune contusioni, ma senza traumi di rilievo. Sempre ieri mattina altri incidenti, non gravi, in via Grande a Campagnola, in via Pallaia a Castelnovo Sotto e a San Sisto di Poviglio, dove un quarantenne in scooter è finito fuori strada dopo una sbandata ad una curva.