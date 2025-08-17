Urto tra due veicoli a Pieve. Ferito il 51enne in moto

Un centauro di 51 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto verso le 11 di ieri mattina in via Sacco e Vanzetti, a Pieve di Guastalla, all’altezza dello svincolo che immette nel parcheggio di un’area commerciale. L’uomo, residente a Guastalla, era in moto, diretto verso la vicina stazione di servizio per fare rifornimento, in procinto di partire per una giornata di escursioni. Improvvisamente è stato urtato da un’autovettura Fiat Punto, che stava svoltando verso il parcheggio. Un urto non particolarmente violento, ma che è bastato per far perdere l’equilibrio al centauro, che è rovinato sull’asfalto, proprio sulla carreggiata che immette verso l’area commerciale. Immediato il soccorso, prestato inizialmente da una esperta volontaria di Croce rossa, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e del personale dell’autoinfermieristica. Il centauro è apparso sotto choc, ma cosciente e in condizioni non critiche. Ma è stato comunque disposto il suo trasferimento d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio per effettuare tutti i necessari accertamenti diagnostici. Ha riportato vari traumi ma non sembra essere in pericolo di vita. È invece rimasto illeso l’uomo che era alla guida dell’auto.

La vettura, nell’urto con la motocicletta, ha riportato il cedimento del pneumatico della ruota posteriore destra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire i rilievi tecnici. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che erano di passaggio proprio in via Sacco e Vanzetti, pochi istanti dopo l’incidente.

Antonio Lecci