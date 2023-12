Usa la carta dell’ex marito. Lui è a casa convalescente

Con l’ex marito in convalescenza, in assoluto riposo, sarebbe riuscita a impossessarsi di nascosto della carta di credito per poi prelevare una somma di mille euro a uno sportello bancomat. Nei guai una donna di 54 anni, residente nel comprensorio ceramico reggiano, denunciata per indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. La querela è stata presentata dall’ex marito ai carabinieri di Casalgrande, con le indagini che sembrano avvalorare la tesi accusatoria. A fine novembre la vittima, di 58 anni, ha sporto denuncia contro l’ex moglie in quando, a suo dire, dopo aver visualizzato l’estratto conto, si era accorto che la donna avrebbe prelevato senza autorizzazione del denaro attraverso il bancomat. La coppia è separata da luglio, continuando però la convivenza. A inizio novembre l’uomo è rimasto a riposo assoluto per motivi di salute. E in quei giorni la donna ne avrebbe approfittato per prendere di nascosto la carta di credito, prelevare denaro e rimettere la carta al suo posto. Dopo l’ennesima discussione, lei se n’era andata via, senza farsi rintracciare. L’uomo ha poi verificato l’ammanco del denaro dal conto corrente e ha sospettato della donna, poi denunciata.