Usa lo ’storditore’ su un amico. Denunciato un trentenne

Se è stato scherzo, è apparso di cattivo gusto, quello riservato a un giovane di 25 anni, che mentre salutava un conoscente con il quale si era incontrato nei pressi del centro commerciale di via 11 settembre a Guastalla, si è ritrovato "folgorato" da una scarica emessa da una torcia a impulsi elettrici, azionata da un trentenne della zona. E’ accaduto lo scorso fine settimana, quasi all’orario di chiusura del supermercato. Una volta ripresosi dallo stupore per quell’azione inaspettata, il 25enne ha chiesto l’intervento dei carabinieri. E’ arrivato un equipaggio del nucleo radiomobile, che ha rintracciato i protagonisti della vicenda. Nel frattempo, forse resosi conto dei guai in cui si stava per cacciare, il trentenne ha tentato di nascondere la torcia a impulsi elettrici usata verso l’amico, infilandola in un piccolo anfratto accanto alla porta tagliafuoco che si trova all’ingresso dei parcheggi sotterranei del centro commerciale.

Uno stratagemma non riuscito, visto che la vittima ha indicare ai carabinieri il nascondiglio dello storditore. I militari hanno recuperato l’oggetto, destinato a essere sequestrato, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’indagato, di fronte alle domande dei carabinieri, non ha saputo fornire una giustificazione al suo gesto, ma soprattutto al motivo del possesso dello storditore elettrico. Si tratta inoltre di un apparecchiatura il cui possesso e uso non sono consentiti, se non a forze dell’ordine e operatori della sicurezza espressamente autorizzati. Per questo il trentenne è stato denunciato alla magistratura per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Per fortuna non si registrano conseguenze fisiche di rilievo per il 25enne.

Antonio Lecci