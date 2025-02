Usano soldi falsi: denunciati. Incastrati dalle telecamere

Pagano con banconote false: denunciati due italiani, uomo e donna, incastrati dalle telecamere di sorveglianza di un negozio cittadino. La notizia riguarda un episodio avvenuto nella serata di sabato 1° febbraio, quando gli operatori della squadra volanti della polizia di Stato sono intervenuto in via Emilia Ospizio. A chiamarli è stato il proprietario di un esercizio commerciale, insospettito da alcune banconote ricevute poco prima da due clienti.

Nel negozio erano entrati un uomo e una donna e avevano pagato delle bottiglie di alcolici con banconote da 50 euro che al proprietario sono da subito sembrate contraffatte. Il titolare ha fatto finta di nulla e non ha palesato la sua perplessità ai due, portando a termine la compravendita. Solo in quel momento ha chiamato la polizia, riferendo di aver ricevuto delle banconote da 50 euro a suo parere contraffatte. Cosa che è stata poi appurata anche dalle forze dell’ordine, che si sono adoperate per riuscire a capire chi avesse consegnato i soldi falsi.

Gli agenti hanno approfittato del sistema di videosorveglianza presente nel negozio. Guardando le immagini delle telecamere, la polizia è riuscita a individuare i due soggetti e soprattutto a comprendere da dove si fossero allontanati. Grazie a questi elementi, gli agenti sono arrivati a rintracciare l’uomo e la donna, che stavano ancora gravitando in via Emilia Ospizio. Si tratta di due italiani, una 52enne e un 42enne; entrambi sono volti già noti alle forze di Polizia.

Sulla base di quanto emerso, i due soggetti sono stati quindi accompagnati presso i locali della questura, dove al termine degli accertamenti venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spendita di monete false in concorso, con il contestuale sequestro delle due banconote contraffatte.