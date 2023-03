Usare asfalti riciclati fa bene anche ai bilanci

Far bene all’ambiente, ma anche ai conti pubblici, in particolare quelli di Comuni e Province. Due obiettivi virtuosi che possono essere raggiunti anche costruendo o riasfaltando una strada, soprattutto se si utilizzano le innovazioni tecnologiche ecosostenibili prodotte negli ultimi anni nel settore dell’ingegneria stradale. Di questo si è parlato ieri mattina a Palazzo Allende, sede della Provincia, nel corso del seminario riservato agli enti pubblici "Le tecniche di riciclaggio dei materiali in ambito stradale" promosso dalla stessa Provincia insieme al Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino, in interateneo con l’Università di Modena e Reggio.

Ad illustrare tecniche di riciclaggio dei materiali in ambito stradale, esempi applicativi e norme che le regolano è stato Andrea Grilli, professore associato dell’Università della Repubblica di San Marino, in interateneo con l’Unimore per l’ingegneria civile e ambientale, condividendo parte dei docenti e il direttore del corso di laurea, Angelo Marcello Tarantino.

"Dobbiamo tutelare l’ambiente partendo con il pensare che la cava non deve più essere la parete rocciosa delle montagne, ma è la vecchia strada, dalla quale estrarre e rigenerare il materiale per ricostruire la stessa strada – ha spiegato - Questo permetterebbe anche un’inversione di tendenza nel consumo degli spazi in discarica per lo stoccaggio dei materiali da demolizione. Un problema, quest’ultimo, che sta diventando allarmante, quanto la necessità di manutenzione straordinaria delle reti stradali".