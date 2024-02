Uscita di scena da Vismara. I Ferrarini lasciano il Cda. Sindacati preoccupati

In attesa di uscire definitivamente dalla s.p.a. dopo l’omologa definitiva del concordato, la famiglia Ferrarini ufficializza il primo passo indietro nel suo castello di aziende: Luca, Lisa e Lucio Ferrarini hanno rassegnato le dimissioni dal Cda di Vismara, dove occupavano rispettivamente il ruolo di presidente (Luca) e consiglieri. La decisione è stata comunicata ai creditori in un’assemblea convocata a inizio mese, all’interno del piano concordatario che coinvolge l’azienda di Lecco.

I Ferrarini rappresentavano l’86,54% delle quote societarie di Vismara, con il restante 13,46% affidato a Simest Spa (società pubblica controllata per il 76% da Cassa Depositi e Prestiti). Dopo il crac della s.p.a., anche l’azienda di Lecco (e i suoi attuali 120 dipendenti) è finita in concordato visto gli oltre 100 milioni di debito, tra creditori privilegiati (18,5) e chirografari (84); l’assemblea dei creditori ha già votato positivamente l’offerta dei Ferrarini, con rientro tra il 2025 per i privilegiati, mentre sui secondi si utilizzeranno i sistemi finanziari partecipativi: di base dal 2026, il 95% del credito sarà restituito attraverso gli utili di Vismara, entro un limite temporale di 30 anni. Con l’uscita di scena, i creditori hanno autorizzato i Ferrarini a convertire parte dei crediti (circa 4 milioni di euro) che vantavano verso Vismara in capitale sociale, contribuendo al risanamento del patrimonio netto dell’azienda di Lecco. Mentre come nuovo presidente è stato nominato il manager milanese Angelo Rodolfi.

Secondo Ferrarini, attraverso le parole dell’avvocato Sido Bonfatti, "è stata garantita la continuità aziendale. I nuovi amministratori sono indipendenti e non designati dal gruppo Pini (che controlla la s.p.a. a sua volta finita in concordato, ndr). Inoltre così facendo vengono tutelati i crediti commerciali e ottimizzati i rapporti industriali tra Vismara e la stessa Ferrarini, senza dimenticare la continua crescita sia nei volumi che nel valore dell’azienda di Lecco, come confermano i risultati del 2023". E se l’avvocato getta acqua sul fuoco, i sindacati sono invece preoccupati. Non a caso è stato richiesto un incontro urgente con i vertici dell’azienda, fissato per il 12 marzo, dopo l’inattesa notizia delle dimissioni del Cda.

Al centro rimane sempre la figura di Roberto Pini e dell’omonimo gruppo che ha investito su Ferrarini rilevandone le quote di maggioranza: l’imprenditore valtellinese, pur garantendo la continuità produttiva di Vismara, aveva sempre ribadito di non essere interessato a mantenere l’azienda di Lecco nel lungo periodo, aprendo di fatto a investitori esterni. E con le dimissioni del Cda, i sindacati ora vogliono capire i prossimi passi.

Stefano Chiossi