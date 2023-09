"Uscita di un parcheggio da un distributore"

"Fino a quando sarà utilizzata l’uscita in tangenziale da un distributore?". Il quesito lo pone Filippo Ferrarini, il capogruppo di Alleanza Civica, che assieme al suo gruppo ha depositato una interrogazione per sapere se per il concerto dei ’Pinguini’ di sabato si intendano utilizzare le stesse modalità gestionali con le quali si sono affrontati gli scorsi concerti.

"Il piano della mobilità predisposto dal comando della polizia municipale in occasione del concerto del 22 luglio scorso – spiega Alleanza Civica – prevedeva tra gli altri l’utilizzo di diversi parcheggi provvisori ricavati in terreni agricoli ed aree private. Oltre alla non condivisibilità della scelta politica nell’avere autorizzato la realizzazione di un’area concerti della capienza di oltre 100mila posti priva dei necessari parcheggi, ci chiediamo per quanto durerà la precaria situazione in termini di accessibilità, che prevede tra l’altro, l’utilizzo dell’uscita secondaria di un distributore posto sulla tangenziale in prossimità della sede della croce rossa, per garantire l’uscita dalla tangenziale in uno dei citati parcheggi".

L’obiettivo del partito è quello di "animare la giunta a trovare soluzioni più consone, come ad esempio la realizzazione delle infrastrutture previste dal piano urbanistico".