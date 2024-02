"Uso dei badge, il Comune è un club esclusivo"

"Il Comune è casa di tutti o casa solo di alcuni?" A sollevare la polemica sono Paolo Debbi, Matteo Balestrazzi e Giuseppe Berselli (direzione Pd Casalgrande), critici per l’utilizzo dei tesserini-badge per entrare in municipio. L’installazione del lettore di badge è avvenuto nel settembre 2019. "Possono entrare – dicono gli esponenti del Pd – i dipendenti comunali, il sindaco, i membri della giunta, il presidente del consiglio comunale, i quali sono i benvenuti con i loro badge. Ma che dire dei consiglieri comunali eletti in un contesto quale è quello delle elezioni democratiche? Qui iniziano i misteri: solo alcuni fortunati hanno il privilegio del tesserino, mentre gli altri sono costretti a suonare il campanello. Sotto la voce ‘consigliere’ vi sono anche delle persone che non risultano elette e hanno ottenuto il permesso speciale di entrare in Comune". Per Debbi, Balestrazzi e Berselli "sembra che il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio comunale abbiano deciso di trasformare la casa di tutti in una sorta di club esclusivo". Il primo cittadino Giuseppe Daviddi ha subito risposto al Pd: "Ci sembra di percepire un certo disappunto per le misure di sicurezza e trasparenza che abbiamo introdotto nel nostro Comune. Capiamo che il cambio da chiavi sfuggenti a badge tracciati possa sembrare una svolta drastica, soprattutto per coloro abituati a maneggiare le chiavi con leggerezza. Abbiamo deciso di adottare i badge per garantire un controllo degli accessi più rigoroso e trasparente a differenza del passato. Oggi ogni accesso è tracciato e consultabile liberamente".

Il sindaco precisa che non tutti i consiglieri hanno un badge, ma solamente "quelli che ne hanno fatto richiesta registrandosi all’ufficio preposto: un’operazione aperta a tutti senza distinzione di colore politico. Non abbiamo violato nessun regolamento o legge".

m. b.