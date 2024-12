Uso del defibrillatore. Al via la formazione per la polizia provinciale

Giornata di aggiornamento degli agenti della polizia provinciale di Reggio per l’utilizzo del Dae, il defibrillatore automatico esterno. Al centro di formazione di Villa Minozzo gli istruttori della croce verde hanno formato parte degli agenti dislocati per servizio su tutto il territorio provinciale e spesso chiamati a operare anche in ambiente rurale e ostile. Proprio lo scorso marzo, a Vezzano sul Crostolo, è risultato fondamentale per soccorrere una donna colpita da un improvviso malore lungo la Statale 63. "Vogliamo ampliare la dotazione di Dae sulle macchine della nostra polizia provinciale – spiega il consigliere delegato alla sicurezza Elio Ivo Sassi – in modo che gli stessi agenti, sempre più preparati, siano in grado di garantire ai cittadini questo importantissimo servizio in tempi rapidi". La pattuglia dotata di Dae potrà essere di supporto anche alle squadre di soccorso sulle piste da sci.

s.b.