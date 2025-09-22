Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSergio Rossi scarpeIn fila dalle 5Classifica ricchiAutista busIl dolore del padre
Acquista il giornale
CronacaSi ustiona col brodo della pappa: grave bimbo di 2 anni
22 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Si ustiona col brodo della pappa: grave bimbo di 2 anni

Si ustiona col brodo della pappa: grave bimbo di 2 anni

Rolo: il piccolo è stato soccorso in elicottero e portato all’ospedale Maggiore di Bologna

Il piccolo di 2 anni è stato portato all'ospedale Maggiore in elisoccorso

Il piccolo di 2 anni è stato portato all'ospedale Maggiore in elisoccorso

Per approfondire:

Rolo (Reggio Emilia), 22 settembre 2025 – Soccorsi mobilitati, poco dopo le 19 di ieri, per un bimbo di due anni ustionato in parte del corpo dal brodo bollente della sua pappa, che era nel pentolino sul fuoco della cucina, che si è rovesciato accidentalmente verso di lui, mentre era coi familiari nella sua abitazione a Rolo. I genitori hanno dato l’allarme.

La centrale operativa del 118 ha fatto intervenire sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Reggiolo con l’automedica della Bassa. Vista la necessità di un trasferimento urgente al Centro ustionati di Parma, è stato fatto intervenire l’elisoccorso di Bologna, atterrato nell’area sportiva del paese per caricare il piccolo e accompagnarlo velocemente all’ospedale Maggiore.

Il bimbo ha riportato ustioni a mento, torace e braccia. Le sue condizioni sono state giudicate piuttosto serie, ma non sembra essere in pericolo di vita.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata