Utilitaria si ribalta: tra i quattro feriti anche due bambini

Genitori e due bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Cavriago. Tutti e quattro della famiglia di origine straniera sono ricoverati ora all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni di media gravità.

L’allarme è scattato intorno alle 11, in via Quercioli. Il conducente, padre dei bimbi, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo per poi finire fuori dalla carreggiata, in un campo adiacente alla strada, ribaltandosi.

Subito si sono precipitate sul posto tre ambulanze da Reggio, Cavriago e Montecchio, oltre all’automedica partita da Cavriago. Ma è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco dal comando di via della Canalina, per estrarre dalle lamiere i feriti, alcuni di loro rimasti incastrati.

Inizialmente le condizioni sembravano essere gravi, ma fortunatamente se la caveranno con contusioni e qualche frattura. Tutti e quattro i feriti sono stati comunque trasportati d’urgenza all’ospedale per gli accertamenti del caso. Non sono in pericolo di vita.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità.