Utilizzava il monopattino per consegnare la droga. Ventiduenne patteggia 8 mesi, pena sospesa

Ha patteggiato 8 mesi, con la sospensione condizionale della pena, il 22enne che consegnava droga ad alcuni suoi amici usando il monopattino. L’accordo è stato raggiunto ieri mattina dagli avvocati Nicola Tria e Daniele Silingardi, che difendono il ragazzo, e dal pubblico ministero Valentina Salvi, davanti al giudice Andrea Rat. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe gestito lo spaccio di stupefacenti attraverso i social network per circa tre anni, operando nella zona di Correggio, e avendo come clienti vicini di casa, amici e conoscenti.

Il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato inizialmente la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire dal territorio comunale di residenza senza permesso del giudice. Il provvedimento era stato eseguito in marzo dai carabinieri di Correggio e poi era stato alleggerito nell’obbligo di firma. Ora il 22enne è tornato in libertà. Dalle indagini era emerso che dal 2019 vendeva hashish e marijuana soprattutto a persone che facevano parte della sua cerchia di frequentazioni, contattandoli attraverso messaggi di Whatsapp e Telegram: il 22enne consegnava la droga all’esterno di locali, usando un monopattino o una bici e andando invece a piedi dai vicini di casa.

Alessandra Codeluppi