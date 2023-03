Va a ballare, gli tagliano le gomme

Strage di pneumatici tagliati nella notte tra sabato e domenica nei pressi della discoteca Lolita Music Hall, ex Mac 2, sulla via Emilia, tra Sant’Anna di San Cesario e Modena. A denunciare il fatto è stato un cliente del locale proveniente da Roteglia, che sabato è andato in discoteca insieme a un amico di Rubiera. "Era la serata in cui si celebrava il compleanno di Vasco – spiega D.F., 53 anni – e, con il mio amico siamo andati al Lolita poco prima delle 23. Il parcheggio della discoteca era pieno, così uno dei parcheggiatori del locale ci ha dirottato nei pressi della vetreria poco distante insieme ad altre auto. Per essere più prudenti ed evitare guai, avevo raccomandato al mio amico di posteggiare sotto un lampione, e così ha fatto. Quando verso le 2,30 siamo usciti, mentre ci avvicinavamo all’auto abbiamo notato diverse persone che stavano cambiando le gomme, perché qualcuno le aveva tagliate. Quelli che abbiamo visto sostituivano una sola gomma, ma quando siamo arrivati all’auto del mio amico, le gomme tagliate erano ben due: quelle posteriori. Tra l’altro cambiate a gennaio. Un danno superiore ai 300 euro. Abbiamo denunciato questo episodio per chiedere maggiori controlli ai parcheggi durante le serate di apertura del locale".

m.ped.