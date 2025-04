Va a comprare la droga. Ma viene rapinato

È stato rapinato da due fantomatici pusher mentre cercava di comprare droga da loro. Ma la polizia li ha indentificati e denunciati. È accaduto martedì sera in via Emilia Ospizio dove un giovane italiano ha allertato la questura raccontando di essere stato minacciato da due uomini di origine africana con delle bottiglie di vetro rotte, i quali gli hanno sottratto il telefonino oltre a circa 40 euro in contanti per poi allontanarsi verso la stazione.

Gli agenti delle Volanti, una volta ottenuto l’identikit dei due, hanno individuato i due malviventi: si tratta di un 36enne e di un 44enne, entrambi nigeriani, con precedenti e irregolari sul territorio e destinatari di un foglio di via dal questore. Perquisiti, è spuntato fuori il telefonino restituito poi alla vittima, ma non i soldi. I due sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso nonché deferiti per reati in materia di immigrazione.