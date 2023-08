Va a Correggio e ruba il cellulare: denunciato 32enne

Si è recato da un amico per una visita, ha chiesto di poter effettuare una chiamata usando il telefonino dello stesso amico. Ma poi ha approfittato della distrazione del padrone di casa per tenersi l’apparecchio. Dell’ammanco del telefonino si è accorto il proprietario, insieme alla moglie, poco dopo essere uscito, notando di non avere l’apparecchio. Si è pensato che fosse stato dimenticato a casa, su qualche mobile della sala. Ma neppure nell’abitazione è stato trovato.

A quel punto si è pensato che potesse averlo trattenuto in modo illecito l’amico, che era stato praticamente l’ultimo ad averlo usato, ricordando di averlo visto sul divano, proprio accanto all’uomo ora indagato. Inoltre, ai tentativi di chiamata per rintracciare l’utilizzatore, il cellulare risultava essere stato spento. E così il proprietario, di 45 anni, si è recato alla caserma dei carabinieri di Correggio per sporgere una formale querela. L’amico, un uomo di origine straniera di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per simili reati, al termine di una prima fase di accertamenti è stato denunciato per furto alla magistratura reggiana.