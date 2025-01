Va a fuoco il tetto della canonica. Immediato sos al 115, danni limitati

Momenti di grande apprensione mercoledì sera per un incendio sul tetto della canonica della parrocchia di La Vecchia dove in questi giorni è in corso il cantiere di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tetto e per altre opere all’interno dell’edificio. L’allarme è scattato verso le 20.30: un cittadino ha notato le fiamme e chiamato il 115. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco arrivati dal comando di Reggio e dai distaccamenti di Sant’Ilario e Castelnovo Monti. Hanno operato fino alle 23 per riportare la situazione sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Fortunatamente non è stata interessata dall’incendio l’adiacente chiesa. Sul posto pure i carabinieri di San Polo. Sul tetto della canonica sono iniziati recentemente i lavori di ristrutturazione per la copertura e nel pomeriggio di martedì sul tetto erano stati compiuti interventi con carta bituminosa. E’ bruciata una porzione di tetto di circa 8 metri. Il parroco don Massimiliano Giovannini ha espresso gratitudine "ai molti vigili del fuoco che hanno prontamente domato il rogo, alle forze dell’ordine e al nostro parrocchiano che ha chiamato il 115, consentendo d’evitare danni importanti. Sulla canonica di La Vecchia da tempo la comunità si sta impegnando, attraverso la raccolta fondi e altre iniziative per coprire le elevate spese, per il progetto generale di messa in sicurezza". m. b.