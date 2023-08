Va a fuoco l'auto di un 28enne a Correggio: Una vampata sfiora il giovane

Una brutta disavventura per una famiglia francese, in vacanza in Italia, che si è ritrovata appiedata, con l’auto in fiamme mentre stava percorrendo la zona tra via della Pace e via Dinazzano, a Prato di Correggio. E’ accaduto verso l’una di ieri notte. Mentre l’autovettura Bmw era in movimento, si è manifestato un principio di incendio. Il conducente, un uomo francese di 28 anni, si è subito fermato. Ma le fiamme stavano già estendendosi al veicolo. E il giovane non è riuscito a evitare il contatto tra il fuoco e i suoi vestiti, con una vampata che gli ha sfiorato il volto. Rischio corso anche dai due familiari che viaggiavano con lui.

Sul posto sono arrivati a sirene spiegate i vigili del fuoco di Reggio per domare le fiamme, utilizzando anche sostanza schiumogena per velocizzare le operazioni ed evitare problemi ulteriori. E’ intervenuto anche il personale sanitario con ambulanza, per trasportare in ospedale i turisti. Le loro condizioni non risultano preoccupanti. Tutto sommato è andata bene, visto che a causa di un problema tecnico le fiamme stavano estendendosi rapidamente, interessando in pochi minuti tutta la vettura, andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Le cause dell’incendio dell’autovettura risultano essere accidentali.