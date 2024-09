Va al Comune una casa confiscata alla mafia

Assegnato al Comune di Vezzano sul Crostolo, da parte dlll’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un immobile con relativa autorimessa ubicati nel territorio del comune e concessi in uso all’Amministrazione comunale locale da destinare a finalità sociali.

L’immobile confiscato, comprensivo di autorimessa, si trova nel borgo di Sedrio, lungo la strada interna che porta alla frazione di Caprile di Vezzano.

Il sindaco Stefano Vescovi (foto), precisa: "Appena prenderò visione della struttura, vedrò con i Servizi sociali di utilizzarla al meglio. Ho due ipotesi di utilizzo eguamente importanti: per donne sole e vittime di minacce e maltrattamenti o per ragazze madri. Prima di decidere ne dovremo discutere anche in Giunta e con i Servizi sociali, poi dobbiamo prendere visione di come si compone l’interno dell’immobile per capire a quale tipo di servizio potrà essere più idoneo. Proprio in relazione alla composizione interna decideremo l’insediamento".

Questa opportunità è emersa a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi lo scorso mese di luglio cui hanno partecipato i sindaci dei Comuni interessati, Provincia, Prefettura e lastessa Agenzia.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo ha manifestato il suo interesse per l’immobile sequestrato, presente sul proprio territorio, con la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 16 luglio 2024, atto trasmesso all’Agenzia incaricata dell’assegnazione. Nei giorni scorsi ha ricevuto la comunicazione dall’Agenzia che ha disposto il trasferimento dell’immobile al Comune d affinché sia utilizzato per le finalità esplicitate dall’ente stesso nella manifestazione di interesse. Precisa il sindaco Vescovi: "L’azione della nostra Amministrazione comunale è una restituzione alla collettività danneggiata dall’operato della malavita, di un bene frutto di azioni illecite e per questo motivo sottratto alla criminalità organizzata. Simbolo di legalità per un progetto al fine sociale".

