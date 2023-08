Va all’asta l’ex scuola elementare di Montalto a Vezzano: si parte da 240mila euro

Un’asta pubblica per la vendita, da parte del Comune di Vezzano, dell’edificio che nel passato ha ospitato l’ex scuola elementare di Montalto. L’immobile comunale, situato in via Lolli, da tempo è in disuso. "Sono stati compiuti tutti i passaggi necessari e ora la struttura è già ad uso abitativo", spiega l’assessore Mauro Lugarini. L’edificio, oggi con destinazione residenziale, si sviluppa su due piani per una superficie complessiva di circa 350 mq su di un lotto di terreno di 1.260 mq inserito in un contesto agricolo di pregio paesaggistico- ambientale. La vendita del fabbricato, libero da difformità edilizie e dotato di regolarità edilizia, sarà effettuata attraverso asta pubblica con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo a base d’asta indicato.

Sul sito internet del Comune di Vezzano è riportata tutta la documentazione inerente il bando (avviso, perizia tecnica, documentazione fotografica) e la modulistica per presentare le offerte per partecipare all’asta il cui importo a base d’asta ammonta a 240.672 euro. Per aderire all’asta inviare apposita domanda all’ufficio protocollo del Comune di Vezzano sul Crostolo, in Piazza della Libertà n. 1, entro le 13 del 20 settembre. Per le offerte è obbligatorio eseguire, mediante accordo con l’ufficio tecnico, un sopralluogo sul posto entro il 12 settembre.

Matteo Barca