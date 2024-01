Va dalla moglie nonostante il divieto: "Venite o faccio una sciocchezza"

Da oltre un anno era sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla moglie: almeno cinquecento metri dall’abitazione della donna e da ogni altro luogo da lei frequentato. Ma ieri notte, sul tardi, l’uomo – un italiano di 52 anni – non ha resistito e, con intenzioni non certo amichevoli, si è avvicinato troppo all’abitazione della moglie, con la quale non è più convivente da alcuni anni. È arrivato fin sotto casa, rendendosi poi conto che rischiava di mettersi seriamente nei guai. Già in passato l’uomo, accusato di atti persecutori, aveva minacciato la moglie: "Ti uccido, è ora che muori", "La mia ex moglie deve morire", alcune delle frasi ripetute davanti casa e pure nei pressi del luogo di lavoro della vittima. E ieri notte l’episodio si stava per ripetere. Ma prima di arrivare al peggio, il 52enne ha deciso di chiamare lui stesso il 112, chiedendo un intervento risolutorio prima di poter commettere qualche possibile "sciocchezza". Poco dopo, infatti, una pattuglia di carabinieri ha raggiunto il luogo indicato, prendendo in consegna l’uomo che, come prevede la legge in questi casi, è stato portato in caserma e dichiarato in arresto per la flagranza di reato, praticamente per avere violato le disposizioni del giudice in merito alla distanza da tenere dalla moglie. L’uomo ha trascorso la notte in cella di sicurezza. E ieri, nel pomeriggio, è comparso davanti al giudice Sarah Iusto, in tribunale a Reggio. Alla presenza dell’avvocato difensore Alessio Fornaciari e del pubblico minitero Isabella Chiesi, il diretto interessato ha ammesso le responsabilità e di aver sbagliato. Si è dimostrato pentito. Ma questo non gli ha impedito di vedersi convalidare l’arresto, pur venendo rimesso in libertà, ovviamente permanendo il divieto di avvicinamento alla moglie. Una libertà che potrebbe durare poco, visto che il fascicolo ora passa al giudice firmatario dell’ordinanza di allontamento, con il forte rischio di una sostituzione dell’attuale provvedimento cautelare con quello più restrittivo degli arresti domiciliari. La donna, nel frattempo, pare che ieri notte non si fosse accorta della presenza sotto casa del marito. Sono stati i carabinieri a informarla di quanto accaduto.

Antonio Lecci