Va fuori strada con l’auto: ferito 60enne

Ennesimo incidente in via Campagnola a Correggio, spesso teatro di schianti fra veicoli e di sbandate fuori strada. Ieri pomeriggio soccorsi mobilitati per un uomo sessantenne, residente in zona, finito fuori strada alla guida di una Fiat Panda, che si è fermata in un campo dopo l’urto contro un ostacolo a bordo carreggiata. Sono arrivati ambulanza, autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco per mettere la vettura in sicurezza. Le condizioni del conducente non risultano gravi. E’ stato portato in ospedale. Rilievi della polizia locale.