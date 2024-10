Va fuori strada e si ribalta con l’auto. Ricoverata una 34enne: è grave

Auto fuoristrada lungo la statale 63 località Sparavalle in prossimità del bivio per Ramiseto, alla guida una signora 34enne residente a Collagna in comune di Ventasso le cui condizioni sono risultate alquanto gravi ai soccorritori, prontamente intervenuti, però non risultava essere in pericolo di vita.

La 34enne A. A. proveniente da Castelnovo Monti stava viaggiando in direzione Collagna. Ad un certo punto, forse anche per l’intensa pioggia di ieri mattina ma le cause in corso di accertamento a cura dei carabinieri, ha perso il controllo dell’utilitaria ed uscita di strada nei pressi dell’osservatorio del Parco, rotolando lungo la scarpata a margine della strada, dal lato opposto alla direzione in cui viaggiava, finendo contro un albero e di conseguenza ribaltandosi.

Allertata le centrale del 118 soccorso da alcuni automobilisti in transito, sono subito giunti sul posto i vigili del fuoco e l’automedica di Castelnovo Monti, la squadra del Soccorso Alpino, l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana e i carabinieri di Castelnovo Monti per i rilievi e il controllo del transito durante l’intervento di soccorso alla 34enne.

Era stato attivato anche l’elisoccorso di Pavullo che doveva attendere l’infortunata nella piazzola di Castelnovo Monti, ma poi rientrato a causa del maltempo in corso con forti raffiche di vento e pioggia. Infatti al momento del sinistro le condizioni meteo erano particolarmente avverse per consistenti raffiche di pioggia.

Prestate le prime cure sul posto dall’equipe sanitaria, la donna è stata quinti trasferta, tramite l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in codice rosso, questo per maggiori controlli e interventi del caso. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati fatti a cura dei carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia di Castelnovo Monti.

Settimo Baisi