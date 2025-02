Va in carcere per il tentato furto

E’ diventata definitiva la condanna a due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione per una donna di 56 anni, attualmente domiciliata a Guastalla, che nel 2017, con una complice, si era resa protagonista di un tentato furto ai danni di una pensionata, a Pegognaga di Mantova. L’intervento di un nipote della vittima aveva fatto saltare il piano delle ladre. La 56enne è stata condannata anche al processo d’Appello, con la pena diventata definitiva. Per questo l’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Mantova ha emesso l’ordine di per l’espiazione della condanna, con la concessione dei domiciliari. Il provvedimento è stato trasmesso ai carabinieri di Guastalla, località dove la donna ora vive. I militari hanno raggiunto la donna nell’abitazione, dichiarata in arresto e poi riportata a casa, dove si trova ai domiciliari.