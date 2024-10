Va in cerca di funghi e si perde: scattano i soccorsi

Ventasso (Reggio Emilia), 13 ottobre 2024 – Brutta avventura per una donna di 48 anni residente a Carpi (Modena): questa mattina è andata a funghi nella zona del lago Pranda, comune di Ventasso, quando ha perso l’orientamento e ha dato l’allarme.

La donna aveva lasciato l’auto nel parcheggio, vicino al Lago, e poi si era inoltrata nel bosco in cerca di funghi. A un certo punto però si è resa conto di aver perso l’orientamento. Dopo alcuni tentativi per trovare la via del ritorno, che non hanno avuto esito, ha deciso di chiamare il 118.

L’allarme è scattato alle 10.30 circa e la Centrale operativa Emilia Ovest, dopo aver attivato un Sms Locator (strumento di localizzazione utilizzato dai servizi di soccorso) per individuare la donna dispersa, ha allertato il Soccorso Alpino che inviato sul posto la squadra di Collagna, i vigili del fuoco e l'ambulanza dell'alto Appennino.

La 48enne è stata così raggiunta in breve tempo dai tecnici che, dopo aver valutato il suo stato di salute e la sicurezza ambientale, l’hanno riaccompagnata sulla strada dove ad attenderla c'era l'ambulanza. Dopo una valutazione fatta sul posto dal personale 118, la donna ha rifiutato il ricovero. Sono arrivati anche i carabinieri forestali.