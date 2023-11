Va in giro con una katana: denunciato

Un giovane è stato sorpreso in monopattino con una katana: nei guai è finito un 19enne, denunciato con l’accusa porto di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio di controllo serale compiuto sul territorio, in via per Scandiano hanno notato il 19enne a bordo di un monopattino elettrico. Il ragazzo, residente in un comune del comprensorio ceramico, tra le mani aveva un bastone di colore bianco. I militari dell’Arma hanno quindi raggiunto il 19enne per proseguire gli accertamenti del caso: durante i controlli ha subito dimostrato un ingiustificato nervosismo.

Il giovane, dopo le informazioni richieste dai carabinieri sull’oggetto in suo possesso, ha risposto che si trattava della custodia con all’interno una katana, della lunghezza di 92 centimetri di cui 65 cm di lama. Il manico e la custodia in legno era ricoperto da nastro bianco. Il 19enne è stato poi accompagnato in caserma. Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti: è stato denunciato alla Procura reggiana. I militari hanno anche sequestrato la katana illecitamente detenuta.

m. b.