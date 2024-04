Va in pensione il dottor Lino Gambarelli

Cambio del medico di medicina generale a Scandiano per i pazienti del dottor Lino Gambarelli. "In vista – dicono in una nota dall’Ausl – della cessazione dal servizio alla data del 30 aprile del medico di medicina generale dottor Lino Gambarelli, afferente al nucleo di cure primarie di Scandiano, gli assistiti sono invitati a fare la scelta del nuovo medico già a patire dal primo maggio attraverso il fascicolo sanitario elettronico o il sito web azienda Usl Irccs di Reggio Emilia al seguente link: http://secureforms.ausl.re.it/Home?/Index?codScheda=CAMBIOMMGPLS". E’ possibile inoltre rivolgersi, per la scelta del nuovo medico, agli sportelli Saub di Scandiano, senza appuntamento, nelle giornate del 2, 6 e 7 maggio dalle 7.40 alle 14 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; il 4 maggio dalle 7.50 alle 12.30. Per ulteriori informazioni chiamare direttamente gli uffici Saub Scandiano al numero telefonico 0522/850203.

m. b.