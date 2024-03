Va in pensione il luogotenente. Domenico Cafeo

Un affettuoso incontro è avvenuto ieri mattina in municipio a Bagnolo per il saluto a Domenico Cafeo, da molti anni comandante della locale caserma dei carabinieri. Il luogotenente dell’Arma, infatti, sta per andare in pensione, dopo 40 anni di carriera. "Nei suoi 31 anni di permanenza a Bagnolo, Domenico Cafeo ha saputo incarnare lo spirito di servizio, improntato alla grande professionalità, all’alto senso del dovere ma anche ad una sensibilità e a una capacità di ascolto non comuni, con cui ha saputo trasformare il rapporto tra l’Arma dei carabinieri e la cittadinanza bagnolese", le parole del sindaco Gianluca Paoli. A Cafeo, davanti a rappresentanti del mondo sociale, economico e del volontariato, è stata consegnata una targa: "L’amministrazione comunale di Bagnolo – si legge – con riconoscenza e gratitudine a Domenico Cafeo, per gli anni di prezioso servizio alla comunità bagnolese sempre svolto con umanità e alto senso del dovere". Il luogotenente Cafeo ha emozionato i presenti per l’affetto per il suo paese.