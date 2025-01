Va in pensione l’animatrice Rosy. La beniamina di tutti gli ospiti

Al Centro diurno comunale ‘L’Abbraccio’, si è svolta una gioiosa festa per salutare e ringraziare calorosamente la tanto apprezzata e benvoluta animatrice della struttura. Rosanna Cagnoli è stata ideatrice e fautrice di gran parte dei progetti che hanno coinvolto gli anziani ospiti: attività ricreative, ludiche e di socializzazione con l’obiettivo di mantenere e valorizzare le capacità individuali e favorire il mantenimento delle relazioni sociali. ’Rosy’, dipendente di Coopselios (che gestisce la struttura) in questi anni – tenendo conto degli interessi e delle potenzialità della sua platea – ha organizzato sessioni di cucito, partite a tombola con premi sempre originali, eventi di apertura al territorio che si sono concretizzati in iniziative di incontro con i bambini del nido o con studenti dell’Istituto professionale. Gli stessi ragazzi hanno poi collaborato, con grande entusiasmo, alla creazione dell’albero di Natale del centro. Rosanna, inizialmente impiegata in ufficio, ha visto la sua vita cambiare quando ha iniziato attività di volontariato a favore delle persone anziane. Preso coscienza di questo interesse, ha deciso di lasciare il vecchio lavoro e riesce a diventare oss dopo aver seguito un corso.

Poi ha iniziato il suo ventennale impiego nel centro diurno, che ha collaborato a far fiorire. Considerato il suo meritato pensionamento, ci si è quindi chiesti come si potesse gestire la nuova situazione e chi potesse ricoprire questo incarico, in modo da rendere questo cambiamento il meno possibile destabilizzante per gli ospiti del centro. Dopo attente riflessioni, è stato concordato che il ruolo verrà d’ora in poi ricoperto da una volenterosa operatrice, veterana della struttura, in modo da assicurare una completa e rassicurante continuità.

Durante la festa per il pensionamento – alla presenza di famiglie, anziani, del sindaco Marazzi e del predecessore Carletti – la direttrice Ionita Luminita Miuta ha letto a Rosanna una commovente poesia. Ma l’augurio più grande che è stato fatto a Rosanna è quello di poter fare ancora ciò che veramente desidera e di ricordare che il tempo è importante per sé e per coloro ai quali lo dedichiamo.

Arianna Zarrella