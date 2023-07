"Va ridata dignità al lavoro dei medici d’emergenza"

"Ancora tanti punti critici nel piano Donini: per questo abbiamo scelto di astenerci". Ad affermarlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi intervenendo sul tema della sanità per il riordino dell’emergenza-urgenza. "Voglio ringraziare l’assessore regionale alla sanità Donini – sottolinea il primo cittadino – per aver mantenuto il 23 giugno la promessa di un incontro a Bologna per parlare del futuro della sanità nel nostro distretto, ma desidero chiarire che ciò non modifica il giudizio che abbiamo espresso sulla riforma dell’emergenza-urgenza. Nel corso dell’ultima riunione della Conferenza territoriale mi sono astenuto sul piano: non sono contrario a priori, ma non condivido come si pensa di realizzarlo. L’intero impianto della riforma si basa su due pilastri: la mancanza di medici e fondi. Le misure non sono una riforma, ma una serie di tagli al servizio che puntano più alle economie di personale e spesa che non a un ripensamento del piano complessivo in un’ottica di inversione di rotta, recuperando organico e coperture".

Per il sindaco, sulla mancanza di personale resta "inspiegabile la scelta di affidarsi a medici di cooperative esterne impiegati a tempo con costi nettamente superiori a quelli dei medici assunti: se il problema è il contratto nazionale allora l’impegno avrebbe dovuto essere una modifica che riporti questa professione ad essere nuovamente appetibile". Daviddi con preoccupazione segnala che diminuisce il numero dei "pronto soccorso aperti h24; ne diminuisce l’orario di apertura complessivo. Nella riforma si dice che l’automedica resta a Scandiano: viene di fatto salvaguardata una territorialità del servizio, ma se si passa da 6 a 4 automediche allora non parliamo di riforma ma di tagli".

Il sindaco osserva inoltre che la guardia medica "viene ‘promossa’ essendo inviata a lavorare nei Cau (centri di assistenza medica per le urgenze), ma questo comporterà un importante piano di formazione del personale perché quello attuale non ha un profilo immediatamente impiegabile nel settore dell’emergenza-urgenza. In questa riforma si chiede ai medici di medicina generale di mettere in campo prestazioni aggiuntive; alcuni miei colleghi sembrano sostenere l’idea che i medici di base oggi siano quasi inutili e per questo dovrebbero prestarsi a collaborare maggiormente. I medici di medicina generale danno un servizio di eccellenza e sono stati sempre in prima fila".

Daviddi è favorevole alla promessa di implementare tecnologia all’avanguardia e al centralino "dedicato ai pazienti che hanno bisogno di una ricetta urgente, ma non può essere questo lo strumento per decidere se si tratta di un codice verde o bianco. Continueremo a batterci per ottenere sul nostro territorio un Cau nella casa della salute che dovrebbe vedere il suo cantiere riaprirsi a luglio".

Matteo Barca