Reggio Emilia, 13 agosto 2021 - Quattromila appuntamenti per la seconda dose di vaccino possono ora essere anticipati di una settimana. Su indicazione delle case produttrici e in base alle nuove forniture, la Regione si sta regolando con le somministrazioni: così facendo, diverse migliaia di reggiani torneranno, grossomodo, ai ritmi iniziali con richiamo a 21 giorni di Pfizer e a 28 di Moderna.

L’azienda Usl ha comunicato ieri di aver inviato già oltre 4000 sms, alle persone che hanno il secondo appuntamento fissato a 35 giorni, cioè tra il 23 e il 28 agosto, e che potranno così anticiparla fino a 7 giorni. "L’sms – spiega l’Ausl – ha l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle persone in questo periodo di ferie estive, oltre a voler favorire il maggior numero possibile di persone con ciclo vaccinale completo nel minor tempo".

In programma c’è anche una seconda tranche di seconde dosi anticipabili, con 5000 sms in partenza oggi e indirizzati ad altrettanti reggiani con appuntamento tra il 29 agosto e il 4 settembre. Per anticipare è possibile rivolgersi al numero telefonico dedicato (0522.338799, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14), agli sportelli Cup, alle farmacie e al medico di base, oppure online tramite CupWeb, fascicolo sanitario elettronico e l’app ER Salute.



A monte di questa accelerazione sui tempi sta una fornitura di circa 200mila dosi Pfizer e Moderna, in arrivo in Emilia-Romagna per la seconda metà di questo mese. Forte di queste nuove consegne, la Regione ha detto di voler continuare sulla linea ’tradizionale’ delle somministrazioni negli hub, affiancata a quella 'on the road' dei camper vaccinali.

Ieri poi è arrivato un chiarimento, quantomeno in termini tempistici, sulle vaccinazioni senza prenotazione per la fascia d’età che va dai 12 ai 19 anni, come annunciato dal commissario Figliuolo. L’Emilia-Romagna ha infatti dichiarato di essere pronta a iniziare già lunedì prossimo, come indicato appunto dal commissario straordinario, per aprire la campagna vaccinale senza riserve alla categoria anagrafica che tra un mese esatto tornerà sui banchi di scuola. Va detto che nella nostra provincia la fascia più giovane non solo è ben coperta, ma ha percentuali molto superiori rispetto ad altre realtà regionali.

Rimanendo sul confronto con le altre province, infine, ieri Reggio è stata la quarta per aumento di casi, con 85 nuovi positivi, preceduta da Modena (119), Rimini (99) e Bologna (87). Dei nuovi casi rilevati nel nostro territorio sono 44 quelli ricondotti a dei focolai noti, 77 invece quelli che presentano sintomi. Fortunatamente non sono stati comunicati altri decessi, né ricoveri in terapia intensiva, dove i posti letto occupati restano due, o in non intensiva, per tutti i nuovi positivi è iniziato un periodo di isolamento. Si vede un’accelerazione nelle somministrazioni giornaliere, che passano dalle 2.140 circa di mercoledì alle 3.400 di ieri - dato che per altro è aggiornato al pomeriggio e non copre tutta la giornata.