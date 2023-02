Vaccini, una folla per il docufilm

Successo e tutto esaurito per la proiezione del docufilm "Invisibili", che racconta le reazioni avverse da vaccino anti-Covid, ieri pomeriggio, all’hotel Astoria. Gli organizzatori dell’evento si sono visti costretti a prenotare una seconda sala.

Al centro della platea, contrassegnato da una fascia tricolore, il posto riservato al sindaco Luca Vecchi è rimasto vuoto.

"Il film parlerà al cuore, il dibattito alla nostra ragione". Ha esordito così Carlo Freccero, ex direttore di rete alla Rai, che ha introdotto la visione e gli interventi degli ospiti. "Sono in corso due manifestazioni importanti - ha sottolineato - dovevo essere anche a Sanremo per oppormi alla guerra. Questo film è aperto alle istituzioni, per questo abbiamo scritto al sindaco. Deve lasciare un insegnamento. I danneggiati sono stati convinti a vaccinarsi facendo leva sulle loro migliori intenzioni, l’evidenza della sofferenza è insostenibile e straccia tutte le argomentazioni della propaganda che si è formata con l’emergenza. Dobbiamo fare chiarezza, affinché non succeda più".

Dopo aver ringraziato Freccero ("uno dei pochi intellettuali ad aver preso una posizione netta"), il regista Paolo Cassina ha precisato che tutti gli intervistati nel documentario "sono in possesso della documentazione medica che attesta il danno, alcuni anche di quella che attesta la correlazione con il vaccino, e non possono essere bollati come ‘malati psichiatrici’". "Ho girato questo filmato un anno fa - ha spiegato - quando le persone avevano ancora tantissima paura ad esporsi. I danneggiati hanno avuto molto coraggio, sono ancora in contatto con loro, tuttora non stanno bene, alcuni sono peggiorati".

Alla visione, seguita con silenziosa attenzione, è seguito un intenso e lungo dibattito. Particolarmente toccante l’intervento di Maria Frino, 48 anni, fisioterapista di Parma, originaria di Avellino, che ha portato la sua testimonianza.

"Ho fatto due dosi di vaccino, ci credevo - ha precisato - ho visto tanti anziani morire, ma ho avuto diversi problemi che mi sto ancora tirando dietro, tra cui una pericardite. Ho rifiutato la terza dose e sono stata orgogliosamente sospesa per tre mesi, poi sono stata reintegrata con esonero permanente alla terza dose e a qualunque vaccino. Il mio medico di base mi ha ricusato. Mio nipote è deceduto il 26 agosto, dopo 14 mesi di sofferenza. Era sano, è stato devastato a livello neurologico. Gli ho promesso che non mi sarei fermata finché non avrei avuto giustizia".

Giuliana Sciaboni