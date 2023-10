Vajont, per non dimenticare. Pièce a teatro e reportage

· Si ricorda il dramma del Vajont, stasera alle 20,30 al teatro Ariosto, a Reggio, con ’VajontS 23E’, azione corale di teatro civile, con ingresso a offerta libera pro biblioteca di Faenza. In scena, dall’idea di Marco Paolini, Bernardino Bonzani, Riccardo Bursi, Cecilia Di Donato, Lucia Donadio, Francesca Grisenti, Monica Morini, Chiara Ticini, il coro degli allievi del Teatro dell’OrsaCasa delle storie e del Centro Teatrale MaMiMò, la banda di Felina.

· Al centro sociale di via Gattaglio a Reggio alle 17 incontro con Andrea Paolella, autore di ’Dopo Vajont’, un reportage in bianco e nero, fotografando la ricostruzione e la nuova vita che è nata dalle macerie dopo la frana del monte Toc del 9 ottobre 1963.

· Alla Sala degli Specchi del teatro Valli, a Reggio, la rassegna ’Verso sera’ stasera alle 18,30 un nuovo incontro su letteratura, storia e filosofia su ’La norma, l’anomalia e gli inganni della mente’.

· Al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza stasera alle 21 il film ’Profondo rosso’, del 1975 di Dario Argento.

· Alla biblioteca Rosta Nuova di via Wybichi a Reggio alle 21 laboratorio di teatro di narrazione a cura di Andrea Grassi.

· A Correggio, alla ’Casa di gomma’ di via del Carmine stasera alle 21 ’Fuori da ogni schema’, il Trio per archi K563 di Mozart, un brano eseguito dall’ensemble Concordanze. In scena Giacomo Scarponi (violino), Alessandro Savio (viola), Mattia Cipolli (violoncello).

· A Brescello, stasera alle 21 alla sala Prampolini del centro culturale di via Cavallotti, la conferenza su ’Onomastica brescellese agli inizi del XV Secolo’ con intervento del dottor Gabriele Fabbrici. Ingresso libero.