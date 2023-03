’Val Carezza’ a Pantano Inaugurato il negozio casa del peperoncino

Per gli amanti dell’oro rosso piccante c’è un nuovo punto di riferimento in Appennino. Sabato scorso, a Pantano di Carpineti, ha inaugurato il negozio "Val Carezza" di Stefano Pelliciari, specializzato in peperoncino in tutte le salse ma non solo. Oltre a tante varietà di peperoncino, fresco ed essiccato, e lavorati a base di peperoncino, come salse e marmellata, vi si possono trovare altri prodotti artigianali di qualità, come farine a km0, prodotte in loco e macinate a pietra. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, monsignor Guiscardo Mercati, che ha benedetto l’attività, e Daniele Immovilli, in rappresentanza di Coldiretti. È seguita la degustazione dei prodotti dell’azienda.