Val d’Enza conquista i provinciali

Val d’Enza sul gradino più alto del podio ai provinciali. Carlo Pontiroli, Claudio Boschi e Giulio Lanzoni, infatti, si sono imposti alla bocciofila Formiginese nella specialità terna di categoria B, superando in un derby tutto reggiano Davide Beltrami, Gianluca Cestelli e Luca Guidotti (Mamma Mia); a completare il podio, nella manifestazione che vedeva di fronte le società di Reggio e Modena, il terzetto della Corlese composto da Cristiano Barbolini, Gennaro Ferraioli e Francesco Coppola. Nella gara di categoria C, vinta da Pier Luigi Zanfi, Angelo Barani e Miriam Malagoli (Solierese), 3ª piazza per Paolo Lusetti, Antonino Trombetta e Fabrizio Muntoni (CS Tricolore). Lusetti e Montoni si sono poi classificati nuovamente terzi nel Memorial Antonio Fanetti, gara regionale a coppie andata in scena a Suzzara: il 1° gradino del podio è stato appannaggio di Angelo Castagnetti e Georges Pocceschi (Castelnovese), che nella gara decisiva si sono imposti su Giovanni Fanetti e Paolo Vicari.